Отель в Одессе: resort, бизнес, SPA или апартамент?
Рядовой потребитель знает, что отели отличаются друг от друга количеством звезд, согласно международной классификации – от одной звезды в отелях с минимальным комфортом до пяти звезд в самых респектабельных заведениях. На самом деле, гостиничный бизнес не такой однобокий – у отелей в дополнение к звездам может быть своя специализация, то есть ориентир на определенную аудиторию. Если вы ищите лучший отель Одесса, советуем вам учитывать этот фактор.
Отель для бизнеса
Есть такой типаж клиентов, которые приезжают в чужой город в командировку или с деловым визитом. Для них важно, чтобы то место, где они остановятся, располагалось в удачном районе города, недалеко от транспортных развязок, аэропорта или вокзала, около популярных офисных центров и так далее. Дополнительно в бизнес-отелях можно найти конференц-залы и комнаты для переговоров, отделения транспортных и курьерских служб, оргтехнику.
Отель для отдыха
Отель для отдыха или resort отель – это совершенно иной тип гостиничного объекта, который в противоположность бизнес отелю ставит во главу угла – комфорт и качество отдыха своих гостей. Как правило, подобные заведения построены на своей территории с парковой зоной, бассейнами и даже аквапарками. Их гости могут посещать рестораны, SPA, сауны, заниматься спортом и участвовать в увеселительных мероприятиях. В resort и SPA отели приезжают для того, чтобы отдохнуть одну-две недели, заняться собой или даже поправить здоровье.
Апартаменты
Апартамент-отель – это отдельный класс отелей, номера которых предназначены для длительной аренды. В отличие от обычных гостиничных номеров, апарт-отель располагает комплексом номеров повышенной комфортности и площади. Они больше похожи на квартиры, с отдельными кухнями и санузлами, прихожими и несколькими комнатами. Ближайший аналог гостиничных номеров – это сьют.
Бутик-отель
Относительно молодой класс отелей для наших широт, который распространен в западных странах. Главный принцип такого отеля – разделение гостей, чтобы они не пересекались друг с другом. У каждого клиента будет свой домик, вилла или их часть, свой вход и приусадебная территория, своя парковка. В большинстве случаев бутик-отели – это тематические заведения, рассчитанные, как на длительное проживание, так и на одну-две ночевки целой семьей или романтической парой, которые приехали в отпуск.