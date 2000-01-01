06.03 01:37 MIGnews.com

Бэнкси открыл в Вифлееме отель с видом на забор безопасности

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Известный уличный художник Бэнкси открывает свой отель на самой границе Израиля и ПА – около забора безопасности на окраине Вифлеема. Свой новый проект он назвал "За стенами" (Walled off), открытие которого назначил на 11 марта, пишет Associated Press.Как признается сам британец, его цель весьма прагматична – помочь решению ближневосточного конфликта, подтолкнув израильтян и палестинцев к диалогу. Для это в отеле будут проходить тематические выставки.В описании отеля сказано, что из него открывается "худший вид среди всех гостиниц мира" – окна номеров выходят на разделительный барьер, на котором Бэнкси в прошлом оставил свой авторский рисунок – девочку, улетающую за связкой шариков.Как отмечают в AP, несмотря на то, что строительство шло больше года, открытие стало неожиданностью даже для палестинских властей, так как никаких предварительных объявлений не было. В отеле будет занято 45 человек персонала, а расположены в нем всего 10 номеров, но все с различными декорациями, так или иначе посвященными палестино-израильскому конфликту.Администратор отеля Виссам Сальсах уверен, что расположение комплекса не только не отпугнет постояльцев из разных стран, включая израильтян, но и внесет свой вклад в оздоровление палестинской экономики.