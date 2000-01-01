07.02 05:22 MIGnews.com

Китайский студент похвастался проникновением в Австралию

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Китайский студент в социальных сетях похвастался тем, что он обошел вызванный коронавирусом запрет на въезд в австралию, внеся изменения в свой авиабилет.Австралия ввела новые ограничения на въезд в страну, запретив всем иностранным гражданам, которые побывали в Китае, въезжать в Австралию в течение двух недель с момента их выезда или транзита через эту страну.Также возвращающиеся из Китая граждане Австралии обязаны "самоизолироваться" на 14 дней.В сообщении в социальной сети WeChat, китайский студент по имени Сяо К заявил, что покинул Китай 1 февраля за несколько часов до объявления о запрете на поездки и в Гонконге пересел на самолет, направляющийся в австралийский Брисбен.По его словам, о запрете он услышал уже после того, как приземлился."Когда я проходил таможенный контроль, я поменял в декларации страну отбытия с Китая на Гонконг. Сотрудники таможни посмотрели на меня и сказали мне пройти через другой канал багажом. Они просто позволили мне пройти", - написал он.