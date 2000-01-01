05.11 14:44 MIGnews.com

Израиль посетило рекордное количество туристов

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В 2019 году Израиль посетило 3,7 миллиона туристов, и все двигается к тому, чтобы преодолеть прошлогодний рекорд. В 2018 в страну приехало 4,1 миллиона человек.Центральное бюро статистики сообщает, что в сентябре и октябре в Израиль приехали 921 000 иностранных гостей. По данным Центрального статистического бюро, с 2018 года этот показатель вырос на 13%. В период с января по октябрь 2019 года в Израиль приехали 3,7 миллиона туристов, что на 10% больше, чем в 2018 году.Сентябрь и октябрь - традиционно лучшие месяцы для туризма, так как многие евреи диаспоры посещают Израиль на каникулы. 22% туристов, посещающих Израиль, приезжают из США. Также большое количество туристов из Франции, России, Германии и Великобритании.