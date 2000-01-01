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Бунт в Бен-Гуриона: рейсы возобновлены | Фото:05.06 12:54   MIGnews.com

Бунт в "Бен-Гуриона": рейсы возобновлены

В пятницу, 5 июня, в международном аэропорту Бен-Гуриона возобновились все заблокированные во время забастовки рабочих рейсы.

Об этом сообщает пресс-секретарь аэропорта, передает Reuters.

Перерыв в воздушном движении длился несколько часов. Забастовка была отменена по запросу министра транспорта Израиля Мири Регев, которая назвала бунт рабочих "неприемлемым" и призвала решить эту проблему.

Профсоюз работников аэропортов потребовал от министерств транспорта и финансов согласовать размер компенсации в ответ на потерю зарплаты в связи с кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19.

"Рабочие, которых отправили в неоплачиваемый отпуск, теперь перестали получать пособия по безработице. Нам нужно, чтобы правительство нашло решение", – сказала представитель профсоюза.


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