Бунт в Управлении аэропортов: отменены взлеты и посадки
Профсоюз работников Управления аэропортов Израиля объявил о немедленном прекращении всех взлетов и посадок самолетов на территории Израиля.
Бунт произошел в пятницу, 5 июня, сообщают израильские СМИ.
В настоящее время, самолеты, находящиеся в воздухе и приближающиеся к аэропорту Бен-Гуриона, должны будут найти другое место для посадки в соседних странах.
Забастовка относится как к грузовым, так и к пассажирским рейсам. В пятницу планируется вылет 17 рейсов из Бен-Гуриона, а еще 20 - на посадку.
Профсоюз ранее угрожал закрыть все аэропорты и отправить персонал в неоплачиваемый отпуск, если не будет объявлена дата возобновления рейсов в нормальном режиме. Как ожидается, Израиль будет открыт для иностранных гостей только в середине июля.