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Бунт в Управлении аэропортов: отменены взлеты и посадки | Фото:05.06 10:48   MIGnews.com

Бунт в Управлении аэропортов: отменены взлеты и посадки

Профсоюз работников Управления аэропортов Израиля объявил о немедленном прекращении всех взлетов и посадок самолетов на территории Израиля.

Бунт произошел в пятницу, 5 июня, сообщают израильские СМИ.

В настоящее время, самолеты, находящиеся в воздухе и приближающиеся к аэропорту Бен-Гуриона, должны будут найти другое место для посадки в соседних странах.

Забастовка относится как к грузовым, так и к пассажирским рейсам. В пятницу планируется вылет 17 рейсов из Бен-Гуриона, а еще 20 - на посадку.

Профсоюз ранее угрожал закрыть все аэропорты и отправить персонал в неоплачиваемый отпуск, если не будет объявлена дата возобновления рейсов в нормальном режиме. Как ожидается, Израиль будет открыт для иностранных гостей только в середине июля.


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