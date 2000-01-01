05.06 10:48 MIGnews.com

Бунт в Управлении аэропортов: отменены взлеты и посадки

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Профсоюз работников Управления аэропортов Израиля объявил о немедленном прекращении всех взлетов и посадок самолетов на территории Израиля.Бунт произошел в пятницу, 5 июня, сообщают израильские СМИ.В настоящее время, самолеты, находящиеся в воздухе и приближающиеся к аэропорту Бен-Гуриона, должны будут найти другое место для посадки в соседних странах.Забастовка относится как к грузовым, так и к пассажирским рейсам. В пятницу планируется вылет 17 рейсов из Бен-Гуриона, а еще 20 - на посадку.Профсоюз ранее угрожал закрыть все аэропорты и отправить персонал в неоплачиваемый отпуск, если не будет объявлена дата возобновления рейсов в нормальном режиме. Как ожидается, Израиль будет открыт для иностранных гостей только в середине июля.