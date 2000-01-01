05.02 15:48 MIGnews.com

Туризм в Израиле: 2020 год начался с нового рекорда

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Показатели туризма на 8,5% выше в января 2020 года, чем в это же время в прошлом году. Об этом сообщает Центральное бюро статистики.В январе 2020 года в Израиль прибыли 309 000 туристов по сравнению с 285 000 туристов в 2019 году. 269 000 туристов прилетели в Израиль на самолете и 40 000 наземными видами транспорта. Кроме того, 24 000 человек въехали в Израиль всего на сутки, в том числе 5800 на круизных лайнерах и парусных судах.По данным Центрального статистического бюро, в 2019 году Израиль посетили рекордные 4,5 миллиона туристов, по сравнению с 4,1 миллиона в 2018 году, 3,6 миллиона в 2017 году и 2,89 миллиона в 2016 году.Январь традиционно является относительно слабым месяцем для туризм. Более высокие показатели Израиля в прошлом месяце указывают на то, что страна может быть на пути к новому рекорду.