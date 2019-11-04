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IAG потратит миллиард на покупку новой авиакомпании | Фото:04.11 13:30   MIGnews.com

IAG потратит миллиард на покупку еще одной авиакомпании

Материнская компания Iberia и British Airways, концерн IAG (International Airlines Group) купит конкурирующую испанскую авиакомпанию Air Europa за 1 млрд евро.

В заявлении на фондовой бирже утверждается, что Air Europa, выполняющая рейсы в 69 пунктов на 66 самолетах расширит свое присутствие на южноамериканском трансатлантическом рынке и поможет Мадриду конкурировать с Франкфуртом, Амстердамом, Парижем Шарль де Голль и лондонским Хитроу, передает Еuronews.

"IAG имеет большой опыт успешных приобретений, последний раз была покупка Aer Lingus в 2015 году", – сказал исполнительный директор IAG Вилли Уолш.

Сделка означает, что международная консалидированная авиакомпания будет доминировать на внутреннем рынке Испании. По данным Центра авиации (CAPA), на долю Iberia, Vueling и Air Europa в совокупности приходится 84% мест в стране.

Марка Air Europa изначально будет сохранена, и компания пока будет считаться отдельным подразделением, управляемым Iberia. Тем не менее, IAG пока прямо не указала, какое будущее ожидает членство компании в альянсе Skyteam, возглавляемом Delta и Air France-KLM, ведь Iberia и British Airways являются членами конкурирующего слияния Oneworld.


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