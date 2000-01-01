04.07 12:10 MIGnews.com

Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло

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В Израиле количество туристов из Китая в первой половине 2019 года возросло на 67% (84 тысяч), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.Об этом свидетельствуют рекордные показатели, предоставленные 3 июля в отчете Министерства туризма, передает Haaretz.В частности, только за июнь число путешественников из КНР увеличилось на 100%, по сравнению с прошлым годом, и составило около 14 тысяч человек.Одним из факторов, который повлиял на "туристический бум", является запуск прямых рейсов между Израилем и Китаем, прежде всего авиакомпанией Hainan Airlines. А окончательным толчком стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.Чиновники ожидают, что в июле будет превышен годовой показатель в 100 тысяч, установленный Министерством туризма три года назад.На фоне рекордных посещений Израиля путешественниками из других стран, китайский туризм пока что остается не таким масштабным. В целом, число иностранцев в первой половине 2019 года достигло 2,265 млн, что на 9,8% больше, чем в 2018 году.По оценкам Министерства туризма, только за первую половину поточного года иностранцы внесли в экономику страны 11,7 миллиарда шекелей (3,3 миллиарда долларов).Согласно прогнозам, рост китайского туризма может затормозиться из-за замедления экономики, торговой войны с США и ослабления валюты. По данным Всемирной туристической организации Объединенных Наций, в прошлом году китайцы совершили 150 миллионов пересечений границы, что имеет решающее значение для мирового туристического рынка, так как на граждан КНР приходится около пятой части расходов на туризм во всем мире.