04.06 19:10 MIGnews.com

Три авиакомпании возобновили рейсы в Израиль

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Три авиакомпании возобновили регулярные рейсы в Израиль, которые были остановлены из-за вспышки коронавируса.Air Canada, Delta и немецкий авиаперевозчик Lufthansa решили возобновить полеты в Израиль. В четверг, 4 июня, в аэропорт Бен-Гурион прибыл рейс компании Delta из Нью-Йорка в 17:14.Также, планируется принять рейса Lufthansa из Франкфурта и Air Canada из Торонто в пятницу утром.Ранее, в страну начал летать венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz. Компания United Airlines ни разу за время пандемии не приостанавливала полеты в Израиль.Тем не менее, запрет на въезд в страну неизраильтян остается в силе, а возвращающиеся граждане страны должны пройти двухнедельный карантин.20 мая Управление аэропортов Израиля уведомило авиакомпании о том, что негражданам будет запрещено прибывать в Израиль по крайней мере до 15 июня.