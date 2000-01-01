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Три авиакомпании возобновили рейсы в Израиль | Фото:04.06 19:10   MIGnews.com

Три авиакомпании возобновили рейсы в Израиль

Три авиакомпании возобновили регулярные рейсы в Израиль, которые были остановлены из-за вспышки коронавируса.

Air Canada, Delta и немецкий авиаперевозчик Lufthansa решили возобновить полеты в Израиль. В четверг, 4 июня, в аэропорт Бен-Гурион прибыл рейс компании Delta из Нью-Йорка в 17:14.

Также, планируется принять рейса Lufthansa из Франкфурта и Air Canada из Торонто в пятницу утром.

Ранее, в страну начал летать венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz. Компания United Airlines ни разу за время пандемии не приостанавливала полеты в Израиль.

Тем не менее, запрет на въезд в страну неизраильтян остается в силе, а возвращающиеся граждане страны должны пройти двухнедельный карантин.

20 мая Управление аэропортов Израиля уведомило авиакомпании о том, что негражданам будет запрещено прибывать в Израиль по крайней мере до 15 июня.


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