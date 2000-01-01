04.06 18:09 MIGnews.com

В мае Израиль посетило всего 2 300 человек

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В мае Израиль посетило всего 2300 неграждан страны на фоне продолжающихся ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Центральное бюро статистики в четверг, 4 июня.Среди тех, кто прибыл в страну в мае 100 человек покинули Израиль через день после прибытия. Остальные посетили срану в туристических целях и почти все прилетели в аэропорт Бен-Гурион.В мае 2019 года страну посетили 466 000 человек.Также, в отчете отмечается, что 8 300 израильтян выехали за пределы страны в прошлом месяце. В 2019 году это число состовляло 656 000 человек.Напомним, что 18 марта Израиль запретил въезд в страну иностранным гражданам.