04.05 20:58 MIGnews.com

"Эль-Аль" возобновляет рейсы Тель-Авив-Майами

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Национальный авиаперевозчик Израиля, компания "Эль-Аль", объявила, что с ноября возобновит исполнение беспосадочных рейсов Тель-Авивом-Майами. Спустя год переговоров с международным аэропортом Майами (MIA), "Эль-Аль" начнет еженедельно осуществлять три авиарейса на американский курорт.Данный маршрут использовался "Эль-Алем" до того, как в сентябре 2008 года его отменили. Возобновление рейсов станет великим успехом для одной из крупнейших воздушных гаваней не только штата, но и США."В наших стараниях по превращению MIA в действительно крупнейший пункт Израиль всегда являлся одной из главных стратегических целей из-за его уникального и исторически значимого геополитического местоположения и глубоких культурных связей с Майами", - сказал директор аэропорта Эмилио Гонсалез.Майами станет шестым североамериканским направлением "Эль-Аля". Авиакомпания также летает в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Бостон и Торонто.