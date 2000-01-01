05.02 01:03 MIGnews.com

NASA показало панораму Марса

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NASA выложило в сеть панорамное изображение поверхности Марса.Все фотографии четвертой планеты от Солнца были сделаны при помощи марсохода Curiosity.Видеозапись с панорамой Марса была смонтирована из нескольких снимков с хребта Веры Рубин в кратере Гейла.В период съемки небо на планете было ясным, что позволило четко запечатлеть детали местных ландшафтов.В конце ролика поясняется, что цвета камней и гор на Марсе отличаются от тех, что на земле, поэтому, чтобы проще было работать геологам, все цвета на изображении были сбалансированы белым цветом.Напомним, марсоход Curiosity находится на планете с 2012 года.