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Кадр из Youtube 05.02 01:03   MIGnews.com

NASA показало панораму Марса

NASA выложило в сеть панорамное изображение поверхности Марса.



Все фотографии четвертой планеты от Солнца были сделаны при помощи марсохода Curiosity.

Видеозапись с панорамой Марса была смонтирована из нескольких снимков с хребта Веры Рубин в кратере Гейла.

В период съемки небо на планете было ясным, что позволило четко запечатлеть детали местных ландшафтов.

В конце ролика поясняется, что цвета камней и гор на Марсе отличаются от тех, что на земле, поэтому, чтобы проще было работать геологам, все цвета на изображении были сбалансированы белым цветом.

Напомним, марсоход Curiosity находится на планете с 2012 года.
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