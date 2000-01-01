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С острова Сардиния пытались вывезти 10 тонн песка | Фото:05.01 00:33   MIGnews.com

С острова Сардиния пытались вывезти 10 тонн песка

Туристы на итальянском острове Сардиния пытались вывезти 10 тонн песка и ракушек с пляжей курорта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет общественной ассоциации "Похищенная и разграбленная Сардиния".

В общей сложности сотрудники службы охраны изъяли порядка 6 тонн песка, ракушек и гальки в аэропорту Кальяри, еще около 4 тонн - в Олбии и Алгеро. "Однако эти цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи. Это лишь их небольшая часть", - сообщают активисты ассоциации.

В 2017 году был принят закон о запрете вывоза с пляжей песка всех видов и ракушек. Штраф составляет от 500 до 3 тысяч евро. Помимо прочего, попытка вывоза может быть квалифицирована как незаконная добыча песка. Тут штрафы варируются от 1549 до 9296 евро.


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