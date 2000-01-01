04.08 06:34 MIGnews.com

Расширяется география полетов из Израиля в Китай

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2 августа в аэропорт "Бен Гурион" прибыл первый рейс компании "Hainan Airlines" из Гуанчжоу (юг Китая).На церемонии, приуроченной к открытию новой авиалинии, соединяющей Израиль и Китай, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Открытие нового направления - еще один важный этап в укреплении торговых, экономических и туристических связей между двумя странами".Министр добавил, что расширение географии полетов на Дальний Восток, и в частности в Китай, проводится в рамках реформы "Открытое небо", одной из крупнейших потребительских революций за последние 5 лет."Благодаря реформе израильский потребитель имеет возможность приобретать билеты на десятки новых направлений по всему миру по особо выгодным ценам. Меньше чем за 5 лет нам удалось снизить цены на билеты на десятки процентов, что позволяет израильтянам чаще ездить за границу", - отметил глава транспортного ведомства.Напомним, что "Hainan Airlines" уже осуществляет рейсы из Китая в Израиль. Открывшееся сегодня направление - третье в списке.