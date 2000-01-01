Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Расширяется география полетов из Израиля в Китай04.08 06:34   MIGnews.com

Расширяется география полетов из Израиля в Китай

2 августа в аэропорт "Бен Гурион" прибыл первый рейс компании "Hainan Airlines" из Гуанчжоу (юг Китая).

На церемонии, приуроченной к открытию новой авиалинии, соединяющей Израиль и Китай, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Открытие нового направления - еще один важный этап в укреплении торговых, экономических и туристических связей между двумя странами".

Министр добавил, что расширение географии полетов на Дальний Восток, и в частности в Китай, проводится в рамках реформы "Открытое небо", одной из крупнейших потребительских революций за последние 5 лет.

"Благодаря реформе израильский потребитель имеет возможность приобретать билеты на десятки новых направлений по всему миру по особо выгодным ценам. Меньше чем за 5 лет нам удалось снизить цены на билеты на десятки процентов, что позволяет израильтянам чаще ездить за границу", - отметил глава транспортного ведомства.

Напомним, что "Hainan Airlines" уже осуществляет рейсы из Китая в Израиль. Открывшееся сегодня направление - третье в списке.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:59
Прогулочная тропа через лес Туран
07:12
Депутат НДИ советует Беннету заниматься своим министерством
05:51
Жена Петросяна подала на развод и забирает у него почти все
04:22
Атаку носорога на туристов в сафари-парке сняли на видео  
03:46
Джонни Депп подал на бывшую жену в суд за побои
02:11
K-Supermarket разрешил людям переночевать в прохладе
01:43
Умер рекордсмен по татуировкам Zombie Boy
00:13
Разработан мобильный сервис только для мусульман
23:21
Гражданин США попал в Россию вместо Китая и попросил убежища
22:10
Полиция ФРГ находит снаряды Второй мировой
21:26
Умер израильский оскароносный режиссер Моше Мизрахи
20:25
Юдофоб Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР
19:58
ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по ХАМАСу
19:36
Суд отказался помиловать "бабушку Холокост"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus