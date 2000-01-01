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Израиль посетило рекордное количество путешественников | Фото:03.07 20:51   MIGnews.com

Израиль посетило рекордное количество путешественников

По данным Министерства туризма, в июне Израиль посетили 365 000 путешественников, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет в среду The Times of Israel.

В ведомстве отметили, что в январе-июне 2019 года в Израиле было зарегистрировано 2,265 миллиона иностранных туристов, что на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года, что само по себе является рекордом.

Доходы от въездного туризма составили 1,9 миллиарда шекелей в июне и 11,7 миллиардов шекелей в январе-июне, пишет газета Arutz Sheva.

Согласно отчету, из Европы в июне Еврейское Государство посетили 177 500 туристов, что на 19% больше, чем в июне 2018 года.

Странами, из которых туризм значительно вырос по сравнению с прошлым годом, стали Германия (на 47% больше) и Португалия (на 100% больше).

В июне также наблюдался значительный рост въездного туризма из Китая, Италии, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.

Ведущей европейской страной в июне по количеству туристов стала Франция (27 300 человек), пишет Globes.

132 000 туристов посетили Израиль из Северной Америки в июне, что на 11% больше, чем в прошлом году. Большинство из них из США.


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