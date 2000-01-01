Израиль посетило рекордное количество путешественников
По данным Министерства туризма, в июне Израиль посетили 365 000 путешественников, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет в среду The Times of Israel.
В ведомстве отметили, что в январе-июне 2019 года в Израиле было зарегистрировано 2,265 миллиона иностранных туристов, что на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года, что само по себе является рекордом.
Доходы от въездного туризма составили 1,9 миллиарда шекелей в июне и 11,7 миллиардов шекелей в январе-июне, пишет газета Arutz Sheva.
Согласно отчету, из Европы в июне Еврейское Государство посетили 177 500 туристов, что на 19% больше, чем в июне 2018 года.
Странами, из которых туризм значительно вырос по сравнению с прошлым годом, стали Германия (на 47% больше) и Португалия (на 100% больше).
В июне также наблюдался значительный рост въездного туризма из Китая, Италии, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
Ведущей европейской страной в июне по количеству туристов стала Франция (27 300 человек), пишет Globes.
132 000 туристов посетили Израиль из Северной Америки в июне, что на 11% больше, чем в прошлом году. Большинство из них из США.