03.06 12:54 MIGnews.com

Израиль отказался возобновлять авиасообщение с Украиной

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Израиль в ближайшем будущем не видит возможности возобновления пассажирского авиасообщения с Украиной.Представители посольства Израиля в Украине встречались с представителями украинского Министерства инфраструктуры по поводу возобновления авиасообщения и предлагали Украине пилотный проект, который Израиль предлагает другим странам."Но мы посмотрели на ваши цифры (статистика заболеваемости коронавирусом, - ред.) - они далеки от тех, которые нам нужны. В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал посол Израиля в Украине Йоэль Лион.Йоэль Лион подчеркнул, что этот вопрос нужно будет повторно рассмотреть в следующем месяце и снова посмотреть на данные статистики."Ведь если открыться сейчас, то людям придется две недели потом сидеть на карантине, никакой турист этого не захочет. Нам надо будет подождать, пока цифры в Украине снизятся", - отметил посол.Также при принятии решения будет учитываться такой фактор, как количество тестов на коронавирус, проводимых в Украине.