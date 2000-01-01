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Израиль отказался возобновлять авиасообщение с Украиной 03.06 12:54   MIGnews.com

Израиль отказался возобновлять авиасообщение с Украиной

Израиль в ближайшем будущем не видит возможности возобновления пассажирского авиасообщения с Украиной.

Представители посольства Израиля в Украине встречались с представителями украинского Министерства инфраструктуры по поводу возобновления авиасообщения и предлагали Украине пилотный проект, который Израиль предлагает другим странам.

"Но мы посмотрели на ваши цифры (статистика заболеваемости коронавирусом, - ред.) - они далеки от тех, которые нам нужны. В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

Йоэль Лион подчеркнул, что этот вопрос нужно будет повторно рассмотреть в следующем месяце и снова посмотреть на данные статистики.

"Ведь если открыться сейчас, то людям придется две недели потом сидеть на карантине, никакой турист этого не захочет. Нам надо будет подождать, пока цифры в Украине снизятся", - отметил посол.

Также при принятии решения будет учитываться такой фактор, как количество тестов на коронавирус, проводимых в Украине.


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