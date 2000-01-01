03.05 19:33 MIGnews.com

Deutsche Bank назвал лучшие города по качеству жизни

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Веллингтон (Новая Зеландия), Эдинбург (Шотландия) и Вена (Австрия) отличаются самым высоким качеством жизни среди крупных городов мира – к такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, изучившие стоимость проживания, уровень загрязнения, климатические условия, цены на жилье и другие факторы.Как пишет Financial Times, эксперты во главе с Джимом Ридом опирались на данные краудсорсингового сайта Numbeo.Ни один из городов, вошедших в первую десятку, нельзя назвать дешевым, но при этом у большинства из них высокие показатели экологической чистоты, транспортной доступности и – за исключением Веллингтона – здравоохранения.На четвертое место эксперты поместили Мельбурн, на пятое – Цюрих. Во второй пятерке оказались Копенгаген, Оттава, Бостон, Амстердам и Сидней.Самые большие и густонаселенные города, включая Лондон и Нью-Йорк, оказались в конце списка.Однако аналитики Deutsche Bank подчеркивают, что в исследовании не учитывались возможности социализации и развлечений, а многие выбирают Лондон или Нью-Йорк именно по этой причине.