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Deutsche Bank назвал лучшие города по качеству жизни | Фото: Thinkstock03.05 19:33   MIGnews.com

Deutsche Bank назвал лучшие города по качеству жизни

Веллингтон (Новая Зеландия), Эдинбург (Шотландия) и Вена (Австрия) отличаются самым высоким качеством жизни среди крупных городов мира – к такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, изучившие стоимость проживания, уровень загрязнения, климатические условия, цены на жилье и другие факторы.

Как пишет Financial Times, эксперты во главе с Джимом Ридом опирались на данные краудсорсингового сайта Numbeo.

Ни один из городов, вошедших в первую десятку, нельзя назвать дешевым, но при этом у большинства из них высокие показатели экологической чистоты, транспортной доступности и – за исключением Веллингтона – здравоохранения.

На четвертое место эксперты поместили Мельбурн, на пятое – Цюрих. Во второй пятерке оказались Копенгаген, Оттава, Бостон, Амстердам и Сидней.

Самые большие и густонаселенные города, включая Лондон и Нью-Йорк, оказались в конце списка.

Однако аналитики Deutsche Bank подчеркивают, что в исследовании не учитывались возможности социализации и развлечений, а многие выбирают Лондон или Нью-Йорк именно по этой причине.
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