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Израильтянам рекомендуют воздержаться от поездок в Тунис | Фото: Thinkstock03.05 12:36   MIGnews.com

Израильтянам рекомендуют воздержаться от поездок в Тунис

По результатам совещания по оценке ситуации, состоявшегося в Штабе по борьбе с террором, принято решение заострить внимание высоком уровне риска совершения террористических атак в Тунисе, как сообщает Штаб по борьбе с террором.

Террористические организации, в особенности "Всемирный исламский джихад", продолжают действия по подготовке терактов в ряде городов Туниса.

В преддверии праздничных мероприятий на Лаг ба-Омер на полуострове Джерба (14-15 мая), Штаб по борьбе с террором предупреждает о высоком уровне рисков (высокая конкретная угроза) и настоятельно рекомендует израильтянам воздержаться от посещения этой страны. Гражданам, находящимся в Тунисе, рекомендуется незамедлительно вернуться в Израиль.
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