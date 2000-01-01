03.05 12:36 MIGnews.com

Израильтянам рекомендуют воздержаться от поездок в Тунис

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По результатам совещания по оценке ситуации, состоявшегося в Штабе по борьбе с террором, принято решение заострить внимание высоком уровне риска совершения террористических атак в Тунисе, как сообщает Штаб по борьбе с террором.Террористические организации, в особенности "Всемирный исламский джихад", продолжают действия по подготовке терактов в ряде городов Туниса.В преддверии праздничных мероприятий на Лаг ба-Омер на полуострове Джерба (14-15 мая), Штаб по борьбе с террором предупреждает о высоком уровне рисков (высокая конкретная угроза) и настоятельно рекомендует израильтянам воздержаться от посещения этой страны. Гражданам, находящимся в Тунисе, рекомендуется незамедлительно вернуться в Израиль.