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Emirates решилась на отчаянный шаг из-за коронавируса | Фото:03.03 15:10   MIGnews.com

Emirates решилась на отчаянный шаг из-за коронавируса

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо руководства компании.

В частности, в документе указывается, что в компании "ощутимо замедлился" бизнес из-за вспышки коронавируса.

В связи с этим сотрудников попросили взять оплачиваемый отпуск, а том случае, если их обязанности не связаны с оперативной деятельностью, уйти в отпуск за свой счет.

По данным информагентства, из-за вспышки смертельного заболевания Emirates отменила все рейсы в материковый Китай и приостановила все полеты в Иран, что существенно ударило по бюджету.


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