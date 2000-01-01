03.03 15:10 MIGnews.com
Emirates решилась на отчаянный шаг из-за коронавируса
Одна из крупнейших авиакомпаний мира Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на письмо руководства компании.
В частности, в документе указывается, что в компании "ощутимо замедлился" бизнес из-за вспышки коронавируса.
В связи с этим сотрудников попросили взять оплачиваемый отпуск, а том случае, если их обязанности не связаны с оперативной деятельностью, уйти в отпуск за свой счет.
По данным информагентства, из-за вспышки смертельного заболевания Emirates отменила все рейсы в материковый Китай и приостановила все полеты в Иран, что существенно ударило по бюджету.
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