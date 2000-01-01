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Красивейший пляж мира закроют из-за туристов | Фото:03.10 14:08   MIGnews.com

Красивейший пляж мира закроют из-за туристов

Один из самых популярных пляжей будет закрыто для туристов до 2021 года, чтобы его экология восстановилась.

Залив Майя на острове Пхи-Пхи-Лех, прославившийся в триллере 2000 года "Пляж" с Леонардо ДиКаприо в главной роли, был закрыт на неопределенный срок в прошлом году из-за серьезного ущерба, вызванного увеличением числа посетителей.

Первоначально он был закрыт 1 июня на четыре месяца, но позже эксперты решили, что этого недостаточно.

Живописная местность в Андаманском море будет недоступна для публики в течение более двух с половиной лет.

Власти заявили, что до 80% кораллов в заливе погибли. Ранее Сонгтхам Суксванг, директор офиса национальных парков Таиланда, сказал, что "кораллам, рифам, мангровым деревьям и пляжу" нужно время восстановиться.


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