02.03 09:38 MIGnews.com

El Al отменяет полеты в Европу

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Утром в понедельник, 2 марта, компания El Al объявила об отмене полетов по нескольким популярным европейским направлениям.Речь идет о городах, не упомянутых в инструкциях министерства здравоохранения в связи с распространением коронавируса.Сегодня El Al отменил два рейса в Лондон, два - во Франкфурт и рейс в Вену.El Al распространил заявление, в котором говорится: “В связи с особыми обстоятельствами, возникшими из-за распространения коронавируса и в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения, мы вынуждены пойти на коммерческую корректировку относительно некоторых полетов, и в этом контексте также предложить альтернативные направления”.Ожидается. что в ближайшие дни будет объявлено об отмене дополнительных рейсов, в связи с резким падением количества израильтян, вылетающих за рубеж.