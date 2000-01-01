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El Al  отменяет полеты в Европу 02.03 09:38   MIGnews.com

El Al  отменяет полеты в Европу

Утром в понедельник, 2 марта, компания El Al объявила об отмене полетов по нескольким популярным европейским направлениям.

Речь идет о городах, не упомянутых в инструкциях министерства здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

Сегодня El Al  отменил два рейса в Лондон, два - во Франкфурт и рейс в Вену.

El Al распространил заявление, в котором говорится: “В связи с особыми обстоятельствами, возникшими из-за распространения коронавируса и в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения, мы вынуждены пойти на коммерческую корректировку относительно некоторых полетов, и в этом контексте также предложить альтернативные направления”.

Ожидается. что в ближайшие дни будет объявлено об отмене дополнительных рейсов, в связи с резким падением количества израильтян, вылетающих за рубеж.


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