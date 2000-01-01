El Al  отменяет полеты в Европу

Утром в понедельник, 2 марта, компания El Al объявила об отмене полетов по нескольким популярным европейским направлениям.
Речь идет о городах, не упомянутых в инструкциях министерства здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
Сегодня El Al отменил два рейса в Лондон, два - во Франкфурт и рейс в Вену.
El Al распространил заявление, в котором говорится: “В связи с особыми обстоятельствами, возникшими из-за распространения коронавируса и в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения, мы вынуждены пойти на коммерческую корректировку относительно некоторых полетов, и в этом контексте также предложить альтернативные направления”.
Ожидается. что в ближайшие дни будет объявлено об отмене дополнительных рейсов, в связи с резким падением количества израильтян, вылетающих за рубеж.