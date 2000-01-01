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Ryanair отменяет рейсы в Италию из-за коронавируса: детали | Фото:03.03 03:45   MIGnews.com

Ryanair отменяет рейсы в Италию из-за коронавируса: детали

Ryanair сокращает количество рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Так, из-за эпидемии Covid-19 Ryanair отменяет до 25% всех коротких перелетов сроком на три недели – с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

Авиаперевозчик уведомит по электронной почте и SMS всех клиентов, которых затронет сокращение рейсов.

Более того, пострадавшие пассажиры могут воспользоваться правом требовать возврат средств, перезапись или перенаправление маршрута.


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