03.03 03:45 MIGnews.com

Ryanair отменяет рейсы в Италию из-за коронавируса: детали

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Ryanair сокращает количество рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса.Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.Так, из-за эпидемии Covid-19 Ryanair отменяет до 25% всех коротких перелетов сроком на три недели – с 17 марта по 8 апреля 2020 года.Авиаперевозчик уведомит по электронной почте и SMS всех клиентов, которых затронет сокращение рейсов.Более того, пострадавшие пассажиры могут воспользоваться правом требовать возврат средств, перезапись или перенаправление маршрута.