02.02 12:17 MIGnews.com

Три израильтянина спасены в Чили

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Три израильских туриста, сбившиеся с пути в Национальном Парке Пуйеуе в Чили были спасены с горной вершины вертолетом.Трое друзей, в возрасте 22 лет, воспользовались специальным устройством для подачи сигналов SOS через спутник для того, чтобы спасатели смогли идентифицировать их местонахождение.Израильтяне заблудились в понедельник, 31 января, в густых джунглях.Процесс спасения туристов координировало израильское посольство в Чили.