02.02 12:17 MIGnews.com
Три израильтянина спасены в Чили
Три израильских туриста, сбившиеся с пути в Национальном Парке Пуйеуе в Чили были спасены с горной вершины вертолетом.
Трое друзей, в возрасте 22 лет, воспользовались специальным устройством для подачи сигналов SOS через спутник для того, чтобы спасатели смогли идентифицировать их местонахождение.
Израильтяне заблудились в понедельник, 31 января, в густых джунглях.
Процесс спасения туристов координировало израильское посольство в Чили.
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