Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Три израильтянина спасены в Чили 02.02 12:17   MIGnews.com

Три израильтянина спасены в Чили

Три израильских туриста, сбившиеся с пути в Национальном Парке Пуйеуе в Чили были спасены с горной вершины вертолетом.

Трое друзей, в возрасте 22 лет, воспользовались специальным устройством для подачи сигналов SOS через спутник для того, чтобы спасатели смогли идентифицировать их местонахождение.

Израильтяне заблудились в понедельник, 31 января, в густых джунглях.

Процесс спасения туристов координировало израильское посольство в Чили.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
Ученые: Космос омолаживает организм
21:55
Шварценеггер – Трампу: Почему бы нам не поменяться местами?  
21:46
Трамп опроверг смягчение санкций против России
21:43
Как правильно сопоставить возраст собаки и человека
21:21
Израиль и Турция провели первые политические консультации
20:59
Правительство Британии опубликовало план Brexit
20:36
Трамп намерен ускорить переговоры по NAFTA
20:13
Террористка совершила автомобильный теракт в Адам  
20:06
К концу зимы пенсионеры получат денег на обогрев
19:59
Телефон Гитлера, который "убил миллионы людей" продадут
19:37
Израиль: быстрее всего продают подержанные джипы
19:29
Никки Хейли пообщела блокировать действия против Израиля
19:10
Россия, Иран и Турция обсудят Сирию 6 февраля в Астане
18:58
США смягчили санкции против ФСБ России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus