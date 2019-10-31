Самолеты Boeing оказались небезопасными: найдены трещины
Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd прекратил эксплуатацию самолетов Boeing-737 NG после того, как в корпусах были обнаружены микротрещины.
По данным Forbes, компания решила осмотреть еще 32 лайнера на предмет соответствующих дефектов, но заверила пассажиров, что волноваться не о чем.
"Мы никогда не будем эксплуатировать самолет, если это угрожает безопасности", – подчеркнул главный инженер компании Крис Снук.
В начале этого месяца власти Южной Кореи прекратили эксплуатацию девяти самолетов из-за трещин на борту. Индонезийские авиалинии Sriwijaya Air и Garuda Indonesia Airways также заземлили три самолета 737 NG по той же причине.
Трещины обнаружили в местах стыковки крыла с фюзеляжем, а именно, в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками". Таким образом, по всему миру до 50-ти самолетов производства Boeing оказались с дефектами.
В сентябре Федеральное управление авиации США рекомендовало проверить все самолеты 737 NG, совершившие больше 30 тыс. перелетов. Qantas сообщила, что проблемы были обнаружены у самолета, который совершил не более 27 тыс. перелетов.