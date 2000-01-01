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Booking.com объявил Иерусалим `израильским поселением` 01.08 07:51   MIGnews.com

Booking.com объявил Иерусалим "израильским поселением"

Один из крупнейших в мире сервисов онлайн-бронирования жилья Booking.com подписал Иерусалим на своем сайте как "израильское поселение", сообщает бельгийская еврейская газета Joods Actueel.

"Кое-кто искал гостиничный номер в Иерусалиме и был шокирован, обнаружив, определение Иерусалима как "израильского поселения". Честно говоря, я посчитал это мистификацией, пока не проверил лично и не убедился в этом собственными глазами", - пишет на сайте главный редактор издания Михаэл Фрейлих 31 июля, отмечая, что "географическое нововведение" обнаружилось на всех языковых версиях сайта.

После этого Фрейлих обратился в службу поддержки Booking.com за разъяснениями: с каких пор и почему Иерусалим вдруг стал поселением?

"Почему вы используете термин «поселение» для Иерусалима? Насколько нам известно, никто не называет Иерусалим поселением: палестинцы называют его оккупированной территорией, а не поселением. Следует ли расценивать это как политическое заявление?" - задается вопросом главред еврейского издания.

Однако позже в этот же день Иерусалим "поселением" быть перестал, в отличие от других еврейских городов на территориях, например Хеврона или Гиват-Зеэва.

Joods Actueel пишет, что ответа от представителей сервиса так и не последовало.


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