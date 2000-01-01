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`Эль-Аль` просит разрешение на пролет над Саудией | Фото: Alec Wilson/Flickr01.03 15:57   MIGnews.com

"Эль-Аль" просит разрешение на пролет над Саудией

Руководство национального израильского перевозчика "Эль-Аль" обратилось к группе лоббистов от авиаперевозок с просьбой помочь заполучить доступ к воздушному пространству Саудовской Аравии.

Соответствующий запрос в Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА) поступил от генерального директора "Эль-Аль" Гонена Усишкина, который также уведомил об этом и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Таким образом, израильская авиакомпания ответила на заявление индийского перевозчика Air India, который объявил о запуске прямых рейсов Тель-Авив-Мумбаи через воздушное пространство Саудовской Аравии. Стоит отметить, что "Эль-Аль" уже обслуживает этот маршрут, однако из-за официального непризнания Еврейского государства Эр-Риядом вынужден лететь в облет – через Эфиопию.

В своем обращении к начальнику ИАТА Александр де Джуниаку Усишкин заявил, что аналогичное разрешение израильским перевозчикам выдано не будет, что создает прецедент для неравных торговых отношений.

"Я приближаюсь к вам и любезно прошу ИАТА вмешаться и представлять интересы авиационной промышленности (Израиля – ред.), выступив за равные права на пролет всех перевозчиков через Королевство Саудовская Аравия и против любой формы дискриминации", - цитирует Reuters текст письма Усишкина.

Агентство отмечает, что с просьбой о помощи он обратился также и к Нетаниягу, однако ни от премьера, ни от ИАТА ответа пока не поступало.

Стоит отметить, что в Саудовской Аравии отрицают, что выдали индийской авиакомпании Air India, либо какому-либо другому авиаперевозчику, разрешение лететь в Израиль через свое воздушное пространство.
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