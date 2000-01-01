01.03 08:25 MIGnews.com

Авиакомпания Saudia не летает из Эр-Рияда в Тель-Авив

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Флагманская авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines (Saudia) заставила кувейтскую компанию выпустить официальное извинение в трех кувейтских газетах после того, как компания, которая специализируется на интернет-услугах, ложно объявила, что Saudia организует рейсы из Эр-Рияда в Тель-Авив.Кувейтская компания заявила в извинении, которое было опубликовано в газетах Аль-Кабас, Аль-Ватан и Аль-Раи, что она официально приносит извинения за ложную информацию, размещенную на веб-сайте, которая затем была скопирована в Twitter.Компания заявила, что признает публикацию ложной информации о том, что Saudia организует полеты между Эр-Риядом и Тель-Авивом, которая "противоречит истине".Мансур аль-Бадер, медиа-директор и директор по связям с общественностью Saudia, сказал, что управление заметило, что бюро путешествий и туризма в Кувейте недавно опубликовало новость на своем сайте, подтверждающее бронирование на рейсы Saudia из Эр-Рияда в Тель-Авив."Мы сразу же связались с офисом ... и мы просили исправить ложную информацию. Мы не получили никакого ответа в связи с этим", - сказал пресс-секретарь.Он добавил: "Управление Saudia обратилось в отдел по правовым вопросам, чтобы следить за делом, который, в свою очередь, подал иск против компании в Кувейте".Владелец компании затем связался с Saudia и выразил глубокие извинения, направил официальное письмо с извинениями и предложил ряд мер в обмен на отзыв иска против его компании.Аль-Бадер сообщил, что Saudia требовали публикации официальных извинений, официальное заявление с извинениями компании в трех крупных газетах в Кувейте, объемом в четверть страницы на первой странице каждого издания.Владелец компании откликнулись на эту просьбу и опубликовал официальное заявление с извинениями, чтобы закончить судебный процесс мирным путем.