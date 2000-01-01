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Израиль: закрыты популярные туристичесие маршруты | Фото:01.02 12:11   MIGnews.com

Израиль: закрыты популярные туристичесие маршруты

В субботу, 1 февраля, в Израиле из-за угрозы наводнений закрыли несколько туристических маршрутов.

Об этом сообщает "Маарив" со ссылкой на управление природы и парков.

Так, для туристов перекрыты маршруты в районе ручьев Дарга и Ог, а также места для любителей снеплинга в Иудейской пустыне.

Более того, на горнолыжном курорте Хермон для посетителей открыт лишь нижний уровень из-за сильных ветров и густого тумана.


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