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Rinair откроет 15 новых маршрутов из Израиля 01.02 12:04   MIGnews.com

Rinair откроет 15 новых маршрутов из Израиля

Ирландский лоукостер Rinair сообщил о том, что в ближайшее время откроет 15 новых маршрутов, следующих из Израиля в страны Европы.

Rinair будет летать из аэропорта Увда (Эйлат) и из аэропорта Бен-Гурион.

В настоящее время у Rinair есть только четыре рейса из Израиля - в Краков, Каунас, Братиславу и Будапешт. Все они вылетают из Увда.

Теперь компания начнет летать и из международного аэропорта Бен-Гурион. Среди направлений, открывающихся из Бен-Гурион: Баден-Баден, Берлин, Милан (Бергамо), Кипр, Краков, Гданьск, Вроцлав, Варшава, Франкфурт и Брюссель. Все рейсы, за исключением ежедневного рейса на Пафос будут летать дважды в неделю.
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