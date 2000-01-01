01.02 12:04 MIGnews.com

Rinair откроет 15 новых маршрутов из Израиля

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Ирландский лоукостер Rinair сообщил о том, что в ближайшее время откроет 15 новых маршрутов, следующих из Израиля в страны Европы.Rinair будет летать из аэропорта Увда (Эйлат) и из аэропорта Бен-Гурион.В настоящее время у Rinair есть только четыре рейса из Израиля - в Краков, Каунас, Братиславу и Будапешт. Все они вылетают из Увда.Теперь компания начнет летать и из международного аэропорта Бен-Гурион. Среди направлений, открывающихся из Бен-Гурион: Баден-Баден, Берлин, Милан (Бергамо), Кипр, Краков, Гданьск, Вроцлав, Варшава, Франкфурт и Брюссель. Все рейсы, за исключением ежедневного рейса на Пафос будут летать дважды в неделю.