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МИД Израиля предостерег от поездок в Южную Африку | Фото:01.01 15:28   MIGnews.com

МИД Израиля предостерег от поездок в Южную Африку

МИД Израиля выдал предупреждение о поездках в Южную Африку из-за высокого уровня преступности.

"В Южной Африке высокий уровень преступности", - говорится в заявлении. "Насильственные преступления также распространены и направлены против туристов. Большинство криминальных эпизодов сосредоточено в поселках, в том числе в коммерческих районах, особенно по вечерам и после наступления темноты."

Министерство представило несколько рекомендаций для израильских посетителей, которые включают в себя отказ от общественного транспорта и перевозку слишком большого количества денег или ценностей, посещение природных заповедников и других туристических зон после наступления темноты, а также скрытие ценностей под сиденьями во время вождения.

Более того, женщинам не рекомендуется ходить без сопровождения.


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