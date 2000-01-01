01.01 16:01 MIGnews.com

"Израильский туризм в Турцию мертв"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Портал NRG, немедленно после кровавого теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь провел опрос директоров израильских туристических фирм и агентств относительно перспектив Турции, в качестве туристического направления для израильтян.Относительно недавно Турция была одним из излюбленных мест отдыха израильтян, ее посещали сотни тысяч израильских туристов в год.Все изменилось после начала турецкой интервенции в Сирии, открытой войны против курдской PKK и серии терактов ISIS, потрясших страну.По мнению участников рынка, знаменитые пакеты “все включено” на курорты Анталии теперь приобретают исключительно израильские арабы.Рувен Касро, вице-президент компании ISTA заявил: “Следует делать различие между теми израильтянами, которые пользуются услугами Turkish Airlines и делают пересадку в Стамбуле, и теми, кто едет в Турцию в качестве туристов. Turkish Airlines является самой популярной компанией в Израиле после El Al, и ее услугами продолжат пользоваться. Но клиенты Turkish Airlines не покидают территории аэропорта, и не имеют отношения к турецкому туризму. Для израильских арабов это направление остается популярным, хотя они и избегают те места, где произошло большинство атак - Стамбул и Анкара, и предпочитают курорты западной Анталии. Евреи просто не едут в Турцию”.С Касро согласна Галит Закай, менеджер по маркетингу: “Сегодня нет туризма в Турцию. Есть бизнесмены и туристы, которые летят через Стамбул в другие страны. Они проводят в аэропорту несколько часов - и улетают”.