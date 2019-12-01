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Ученые создали первый в мире квантовый двигатель | Фото:01.01 00:50   MIGnews.com

Ученые создали первый в мире квантовый двигатель

Ученые Университета Ватерлоо в Канаде разработали первый в мире квантово-тепловой двигатель.

По данным Phys.org, для создания устройства исследователи использовали систему со спином 1/2 на основе молекулы хлороформа и применили методы ядерного магнитного резонанса.

С помощью радиочастотного поля они изменили магнитный момент ядерного ядра изотопа углерод-13, чтобы получить цикл Отто — термодинамический цикл, который используется в двигателях внутреннего сгорания.

По словам ученых, разность энергий между двумя возможными ориентациями магнитного момента ядра увеличивается и уменьшается подобно поступательному движению поршня в двигателе автомобиля. При выполнении одного квантового цикла Отто на максимальной мощности тепловой двигатель обладает коэффициентом полезного действия, равным 42%, что близко к термодинамическому пределу (44%).

Ученые создали первый в мире квантовый двигатель | Фото:

В будущем исследователи надеются найти способы оптимизации работы небольших квантовых тепловых машин, демонстрируя их эффективность в реальных экспериментах. Это поможет создать более совершенные квантовые холодильники для вычислительных устройств.


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