31.12 19:46 MIGnews.com

После Нового года в небе можно будет увидеть редкую комету

Поделиться

Все по теме

Комментарии

NASA объявило об открытии кометы C/2016 U1 NEOWISE, которую в ближайшие дни можно будет увидеть с помощью обычного бинокля.Для наблюдателей из северного полушария в течение первой недели нового года комета C/2016 U1 NEOWISE будет показываться в юго-восточном небе незадолго перед рассветом. Каждый день она будет двигаться к югу, пишет Science Alert.Комета была впервые обнаружена миссией Neowise в октябре, ее траектория проходит на безопасном расстоянии от Земли. Комета видна в ночном небе уже несколько дней - несколько снимков ее были сделаны 23 декабря астрономами из Австрии."Комета имеет хороший шанс стать видимой в хороший бинокль, хотя с уверенностью мы это сказать не можем, поскольку яркость кометы, к сожалению, изменяется непредсказуемым образом", - отмечает Пол Кодас, ученый из Центра исследований околоземных объектов NASA.Астрономы предполагают, что в середине января комета достигнет шестой звездной величины, то есть будет видима даже невооруженным глазом.