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После Нового года в небе можно будет увидеть редкую комету | Фото: Thinkstock31.12 19:46   MIGnews.com

После Нового года в небе можно будет увидеть редкую комету

NASA объявило об открытии кометы C/2016 U1 NEOWISE, которую в ближайшие дни можно будет увидеть с помощью обычного бинокля.

Для наблюдателей из северного полушария в течение первой недели нового года комета C/2016 U1 NEOWISE будет показываться в юго-восточном небе незадолго перед рассветом. Каждый день она будет двигаться к югу, пишет Science Alert.

Комета была впервые обнаружена миссией Neowise в октябре, ее траектория проходит на безопасном расстоянии от Земли. Комета видна в ночном небе уже несколько дней - несколько снимков ее были сделаны 23 декабря астрономами из Австрии.

"Комета имеет хороший шанс стать видимой в хороший бинокль, хотя с уверенностью мы это сказать не можем, поскольку яркость кометы, к сожалению, изменяется непредсказуемым образом", - отмечает Пол Кодас, ученый из Центра исследований околоземных объектов NASA.

Астрономы предполагают, что в середине января комета достигнет шестой звездной величины, то есть будет видима даже невооруженным глазом.
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