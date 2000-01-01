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В 2017 году ученые надеются встретиться с пришельцами | Фото: Thinkstock31.12 19:52   MIGnews.com

В 2017 году ученые надеются встретиться с пришельцами

Британские астрофизики Имперского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что в следующем году человечество обнаружит внеземную форму жизни. На данный момент ученые следят за полетом зонда Кассини у планеты Сатурн. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам доктора Саймона Фостера, Кассиини приблизилась к одному из спутников Сатурна – Энцеладу. Это космическое тело, состоящее изо льда, часто сравнивают с Луной. По мнению ученых, именно на его поверхности может существовать неземная жизнь.

Сообщается, что всего же у Сатурна 62 спутника. В основном, они имеют небольшие размеры и состоят из камня и льда.

Полет зонда Кассини продолжается с 1997 года. Сегодня он проходит через кольца Сатурна. В сентябре 2017 года аппарат должен вернуться на Землю.
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