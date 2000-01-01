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Стресс на работе полезен для здоровья | Фото: Thinkstock31.12 18:31   MIGnews.com

Стресс на работе полезен для здоровья

Американские ученые из Университета Индианы выяснили, что стресс иногда бывает полезным для человека. Исследователи подчеркивают, что если направить стрессовое состояние на работу, то можно повысить свою продуктивность.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели соответствующий эксперимент. На протяжении 12 лет ученые проводили наблюдения за 10 тысячами сотрудников, которым за 60 лет. В ходе учения специалисты ввели записи показателей работоспособности и стресса участников эксперимента.

Проанализировав данные, ученые установили, что те сотрудники, которые испытывали стресс на работе были более продуктивными, в отличие от их спокойных коллег.

Более того, специалисты отмечают, что стресс в сочетании с возможностью контролировать ситуацию на рабочем месте уменьшает риск преждевременной смерти.

А вот стресс без контроля над работой, наоборот, приводит к ожирению, раку и ранней смерти. Ученые советуют давать волю своему стрессу только в том случае, если вы занимаете управленческую должность.
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