01.11 02:33 MIGnews.com

Новенькие AirPods практически не поддаются ремонту

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Силиконовые ушные вкладыши на AirPods Pro крепятся таким образом, чтобы на наушниках нельзя было использовать ушные вкладыши от других устройств.Такой дизайн устройства позволил расширить в нем отверстие для звука по сравнению с обычными внутриканальными наушниками, сообщает iFixit.Инженерные решения специалистов компании Apple, в том числе и припой на клей, предназначены, чтобы изделие было как можно меньше и легче, но к неоднозначным конструктивным особенностям наушников можно отнести аккумулятор — который чисто теоретически заменяем, однако это весьма сложно из-за того, что он припаян к контактам.Этот узел соединен шлейфом через разъём ZIF (zero-insertion-force) к основной части корпуса. Электронику, впрочем, нельзя просто извлечь — требуется, чтобы основание было отрезано.Корпус для хранения с собственным аккумулятором очень похож на предыдущее поколение и использует много тех же чипов. Порт Lightning является модульным и теоретически может быть заменён, при условии, что пользователь сможет найти запасную часть. В общем, для потребителей iFixit поставила AirPods Pro оценку ремонтопригодности 0 из 10, что было ожидаемо.Существующая политика обслуживания Apple предусматривает замену сломанных наушников AirPods Pro и зарядных чехлов в магазине. Неизвестно, что Apple делает с полученными от клиентов сломанными экземплярами.Есть вероятность, что новые наушники потенциально могут быть чуть более ремонтопригодными, но только для специалистов компании. Предполагается, что Apple может починить сломанные AirPods Pro или зарядный чехол, заменив некоторые части, учитывая использование разъёма ZIF и модульный характер этого компонента.