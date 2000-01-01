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РФ потеряла статус космической сверхдержавы 31.10 14:52   MIGnews.com

РФ потеряла статус космической сверхдержавы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация не удовлетворяет запрос россиян, касающийся характера проводимой страной политики в космической сфере.

"Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность", - говорится в заявлении Рогозина на портале ГК.

Он заметил, что "единственным, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, - это генеральный директор". По мнению Рогозина, данная должность является политической, а не технической.


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