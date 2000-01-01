WeWork приходит в Хайфу

1 августа сеть WeWork открывает свой первый офисный комплекс на севере страны. Современные помещения для бизнесов любого формата, от маленького стартапа до глобальных компаний, появятся в Хайфе, на улице ха-Ацмаут, в самом сердце нижнего города. Строительство нового филиала стало очередным шагом, направленным на поддержку развития израильского Севера. Новый центр с видом на Средиземное море, способный вместить около 600 резидентов, станет восьмым по счету в стране. Всего по миру WeWork объединяет более 250 тысяч работников из 75 городов в 22 странах.
Исследования доказывают – там, где появляется WeWork, наблюдается резкий рост местной экономики. На каждые 10 000 резидентов открываются 10 000 новых рабочих мест в сопутствующих отраслях, и это намного выше темпа роста занятости, чем даже в таких областях бизнеса, как управленческий консалтинг, юридические услуги и недвижимость. Кроме этого, WeWork, согласно статистике, стимулирует развитие и своих резидентов. По данным исследования HR & A Advisors, большинство клиентов сети отмечают значительное продвижение бизнеса после присоединения к глобальному сообществу WeWork. Особенно благотворно резидентство в сети влияет на начинающие компании. По сравнению с конкурентами их шансы на выживание увеличиваются в среднем на 12%.
WeWork – это не просто лучшее рабочее место, это новый стиль жизни. Основная идея состоит в том, чтобы обеспечить клиентам совершенные условия и динамичную инфраструктуру, вдохновляющую на творчество, а так же атмосферу, в которой можно найти будущих партнеров по бизнесу. В офисах может быть так же удобно, как дома, убеждены создатели проекта. При этом резиденты не нагружены никакими бытовыми проблемами вроде закупки мебели, уборки помещений или организации средств связи. WeWork берет на себя все, вплоть до таких приятных излишеств, как стойка регистрации и бар с прохладительными напитками.
К услугам клиентов разные форматы резидентства, от незакрепленного рабочего места до полноценного офиса или целой штаб-квартиры. В общих зонах будут организованы переговорные комнаты, кабины для телефонных звонков, террасы и комфортные места отдыха. Помимо всего прочего, это еще и очень красиво, ведь над созданием интерьеров трудятся самые передовые дизайнеры.
Как и в других филиалах в Израиле и по всему миру, "WeWork Downtown Haifa" будет управляться командой местных менеджеров, которые обеспечат каждому клиенту индивидуальный подход и окажут содействие в выполнении ежедневных задач. Руководство филиала также возьмет на себя организацию мероприятий, курсов профессионального роста, семинаров и других встреч, создающих неповторимый командный дух WeWork.
Параллельно с открытием WeWork, муниципалитет Хайфы продолжает заниматься развитием нижнего города. Район, который раньше долгое время был незаслуженно обойден вниманием, сегодня приобретает новое лицо – становится ведущим учебным, культурным и деловым центром. Кроме этого, в последнее время в Хайфе значительно увеличилось количество стартапов, растет и число представительств крупных мировых компаний, которые с успехом используют кадры, подготовленные городскими университетами и колледжами.
Йона Яхав, мэр Хайфы, поздравил компанию с открытием филиала: "Мы приветствуем WeWork и благодарим его руководство за доверие, оказанное нашему городу. Мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным, ведь практика показала – куда приходит WeWork, приходит успех. Речь идет не только о финансовой выгоде, но и о развитии Хайфы в целом, и нижнего города в частности. И мы рады поддержать то, что в конечном итоге принесет пользу всем нашим жителям".
В свою очередь Бенджи Зингер, глава Израильского отделения WeWork, поблагодарил муниципалитет Хайфы за тесное сотрудничество: "Наша компания продолжает расширять присутствие по всему миру. Мы всегда концентрируемся не только на развитии бизнеса в тех местах, где мы открываем филиалы, но и на тесном сотрудничестве с местными властями. Наше партнерство с мэром Хайфы и муниципалитетом прекрасно отражает этот дух, и мы рады сыграть свою роль в возрождении Нижнего города и предоставить необходимое место для развития предпринимательства, сотрудничества и созидания".
О компании WeWork:
Основанная в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Ньюманом и Мигелем МакЛаби, компания на сегодняшний день открыла 250 центров в 75 городах в 22 странах по всему миру. WeWork Израиль – это пять офисных комплексов в Тель-Авиве, а так же филиалы в Герцлии и Беэр-Шеве. Помимо отделения в Хайфе, в этом году к ним будет добавлен еще один центр в Иерусалиме. Все вместе эти комплексы предоставят современные рабочие пространста для пяти тысяч человек. Сообщество WeWork – это больше, чем бизнес. Резиденты компании с нетерпением ждут окончания выходных, потому что для них работа – это жизнь, а не обеспечение дохода.
Для дополнительной информации посетите www.wework.com или подпишитесь на @WeWork в Twitter, Instagram и Facebook.