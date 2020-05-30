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SpaceX впервые отправила людей в Космос: что будет дальше | Фото:31.05 07:35   MIGnews.com

SpaceX впервые отправила людей в Космос

Корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном 30 мая успешно стартовал с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

Это была вторая попытка запуска, поскольку первая была сорвана из-за плохой погоды.

Корабль, выведенный в космос ракетой-носитель Falcon 9, был ни низкой околоземной орбите уже через 12 минут после старта. А первую ступень посадили на платформу в Атлантическом океане.

На орбите Crew Dragon проведет около 19 часов. За это время он скорректирует ее так, чтобы сблизиться с Международной космической станцией (МКС). От старта до стыковки капсулы и станции пройдет около суток. А во время полета экипаж Dragon частично задействует и ручное управление.



Таким образом, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут МКС 31 мая в 10:29 (17:29 Иерусалим, Киев, Москва). В 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

Астронавты останутся на орбите около трех месяцев, и лишь их возвращение на Землю ознаменует успешное окончание тестового полета.



Основатель SpaceX Илон Маск в эфире NASA заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon, который вместе с американскими космонавтами отправился к МКС.

По его словам, теперь задача SpaceX – безопасное возвращение космонавтов домой и сделать полеты регулярными.

"Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Запуск корабля найдет отклик в душах исследователей", — подчеркнул Маск.




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