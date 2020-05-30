31.05 07:35 MIGnews.com

SpaceX впервые отправила людей в Космос

Crew Dragon is designed to be fully autonomous, but @Astro_Doug and @AstroBehnken can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/KD36sGROnC — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

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Корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном 30 мая успешно стартовал с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.Это была вторая попытка запуска, поскольку первая была сорвана из-за плохой погоды.Корабль, выведенный в космос ракетой-носитель Falcon 9, был ни низкой околоземной орбите уже через 12 минут после старта. А первую ступень посадили на платформу в Атлантическом океане.На орбите Crew Dragon проведет около 19 часов. За это время он скорректирует ее так, чтобы сблизиться с Международной космической станцией (МКС). От старта до стыковки капсулы и станции пройдет около суток. А во время полета экипаж Dragon частично задействует и ручное управление.Таким образом, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут МКС 31 мая в 10:29 (17:29 Иерусалим, Киев, Москва). В 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.Астронавты останутся на орбите около трех месяцев, и лишь их возвращение на Землю ознаменует успешное окончание тестового полета.Основатель SpaceX Илон Маск в эфире NASA заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon, который вместе с американскими космонавтами отправился к МКС.По его словам, теперь задача SpaceX – безопасное возвращение космонавтов домой и сделать полеты регулярными."Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Запуск корабля найдет отклик в душах исследователей", — подчеркнул Маск.