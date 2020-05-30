SpaceX впервые отправила людей в Космос

Корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном 30 мая успешно стартовал с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.
Это была вторая попытка запуска, поскольку первая была сорвана из-за плохой погоды.
Корабль, выведенный в космос ракетой-носитель Falcon 9, был ни низкой околоземной орбите уже через 12 минут после старта. А первую ступень посадили на платформу в Атлантическом океане.
На орбите Crew Dragon проведет около 19 часов. За это время он скорректирует ее так, чтобы сблизиться с Международной космической станцией (МКС). От старта до стыковки капсулы и станции пройдет около суток. А во время полета экипаж Dragon частично задействует и ручное управление.