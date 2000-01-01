01.06 15:30 MIGnews.com

У Рогозина изучают предложение NASA по окололунной станции

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В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что получили от NASA меморандум, согласованный с Госдепом США, на участие в создании международной окололунной станции Gateway. Однако российская госкорпорация пока не определилась с форматом своего участия в данном проекте."Роскосмос" готовит официальную позицию по этому проекту. Там будут сформулированы условия и формат российского участия в программе Gateway", - говорится в заявлении госкорпорации.