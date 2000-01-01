Названа причина одного из самых массовых вымираний на Земле

Радиация погубила большую часть живых существ Девонского периода в связи с истощением озонового слоя, вызванного глобальным потеплением. Исследователи нашли образцы окаменелых растений на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии. Из них удалось выделить споры древних растений, которые отличались формой шипов.
По мнению ученых, необычное строение спор образовалось из-за повреждения их ДНК под воздействием ультрафиолета. Также у многих из образцов обнаружили пигментацию, которая выработалась в качестве защитного механизма от повышенного уровня ультрафиолетового излучения.
Излучение стало губительным для флоры и фауны на суше и в мелководье. Одно из самых ассовых вымираний на Земле коснулось четвероногих и доминирующей группы рыб плакодермов.
По словам ученых, при резком потеплении на планете озоновый слой естественным образом разрушается, из чего следует "неизбежный вывод" о необходимости осознания того, что подобные случаи могут повториться.