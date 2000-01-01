Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Названа причина одного из самых массовых вымираний на Земле | Фото:01.06 04:39   MIGnews.com

Названа причина одного из самых массовых вымираний на Земле

Причиной девонского вымирания, произошедшего 359 миллионов лет назад, было воздействие ультрафиолета.

К такому выводу пришли британские ученые, передает Science Advances.

Радиация погубила большую часть живых существ Девонского периода в связи с истощением озонового слоя, вызванного глобальным потеплением. Исследователи нашли образцы окаменелых растений на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии. Из них удалось выделить споры древних растений, которые отличались формой шипов.

По мнению ученых, необычное строение спор образовалось из-за повреждения их ДНК под воздействием ультрафиолета. Также у многих из образцов обнаружили пигментацию, которая выработалась в качестве защитного механизма от повышенного уровня ультрафиолетового излучения.

Излучение стало губительным для флоры и фауны на суше и в мелководье. Одно из самых ассовых вымираний на Земле коснулось четвероногих и доминирующей группы рыб плакодермов.

По словам ученых, при резком потеплении на планете озоновый слой естественным образом разрушается, из чего следует "неизбежный вывод" о необходимости осознания того, что подобные случаи могут повториться.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:28
Трамп пообещал приравнять "Антифа" к террористам
02:10
В США разрешили открыть Disneyland: озвучены правила
22:42
SpaceX: астронавты с Crew Dragon перешли на МКС  
22:21
COVID-19 заставил более половины израильтян бросить курить
22:00
В Израиле разрабатывают секретные ракетные технологии
21:39
Журналист Haaretz: офис Ганца пригрозил иском из-за статьи
21:20
Иерусалим: число зараженных в гимназии достигло 160
21:10
Скандал с дачей ложных показаний в пользу Сары Нетаниягу
20:53
Ганц провел новые назначения в минобороны
20:41
Иран отрицает небрежность в убийстве девочки-подростка
20:06
Исраэль Кац осадил Амира Переца
19:59
В Израиле – 285 жертв COVID-19, 17071 зараженных
19:57
Вспышка COVID-19 в Израиле: закрыты 17 школ и детсадов
19:42
Эдельштейн против чиновников минздрава
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  