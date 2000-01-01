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Впервые в Великобритании заработала сеть 5G | Фото:01.06 01:21   MIGnews.com

Впервые в Великобритании заработала сеть 5G


Провайдер EE (дочерняя компания British Telecom) запустила сеть 5G в пяти британских городах.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Verge.

Компания готова предложить пользователям безлимитный доступ к видеосервисам и эксклюзивным спортивным контентом в HD-формате.

По данным издания, сеть уже доступна в Лондоне, Кардиффе, Белфасте, Эдинбурге, Бирмингеме и Манчестере.

Клиенты крупнейшего оператора мобильной связи EE в Великобритании могут получить доступ к новой сети, используя новые смартфоны от таких производителей, как Samsung, OnePlus, LG и Oppo.

Ожидается, что к концу 2020 года будущем сеть запустят еще в 10 городах Соединенного королевства.

Отмечается, что люди по-прежнему смогут подключаться к услуге 4G в районах, где 5G еще не развернута.


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