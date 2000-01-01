01.06 01:21 MIGnews.com
Впервые в Великобритании заработала сеть 5G
Провайдер EE (дочерняя компания British Telecom) запустила сеть 5G в пяти британских городах.
Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Verge
.
Компания готова предложить пользователям безлимитный доступ к видеосервисам и эксклюзивным спортивным контентом в HD-формате.
По данным издания, сеть уже доступна в Лондоне, Кардиффе, Белфасте, Эдинбурге, Бирмингеме и Манчестере.
Клиенты крупнейшего оператора мобильной связи EE в Великобритании могут получить доступ к новой сети, используя новые смартфоны от таких производителей, как Samsung, OnePlus, LG и Oppo.
Ожидается, что к концу 2020 года будущем сеть запустят еще в 10 городах Соединенного королевства.
Отмечается, что люди по-прежнему смогут подключаться к услуге 4G в районах, где 5G еще не развернута.
Поделиться
Все по теме
Комментарии