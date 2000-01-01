31.05 12:45 MIGnews.com

За водородным топливом будущее?

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Правительство Японии заявило о намерении перевести весь автотранспорт на водород. И только вопрос времени о том, когда эта волна дойдет до Европы. Эксперты предрекают, что водородный бум будет не остановить.К 2020 г., на дорогах Японии будет около 40 тыс. легковых автомобилей и автобусов на водородных топливных батареях. К 2025 г. число зарегистрированных в стране машин, работающих на водороде, предполагается довести до 200 тыс., а к 2030 г. — до 800 тыс.«Наша цель — первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода», — отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании по проблемам новой энергетики в Токио. Абэ уверен, что постепенный переход на экологически чистые топливные батареи на основе водорода позволит со временем полностью отказаться от использования нефти и природного газа в качестве топлива.Поставлена цель более чем втрое снизить цены на автомобили, работающие на водороде, — примерно до $18 тыс. Кроме того, планируется к 2025 г. построить сеть из 320 водородных заправочных станций, в основном в крупных городах.