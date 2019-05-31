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Hyundai удивил мир новым двухэтажным электробусом | Фото:01.06 00:21   MIGnews.com

Hyundai удивил мир новым двухэтажным электробусом

Инженеры южнокорейского технологического гиганта Hyundai на днях представили миру свою новую разработку - большой двухэтажный электробус на 70 пассажиров.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает портал AirQualityNews.

Отмечается, что на создание электробуса у специалистов ушло 18 месяцев.

В попытке снизить выбросы вредных газов в атмосферу компания решила создать электробус, который способен на одном заряде батареи преодолевать расстояние в 300 километров.

У транспортного средства имеются батареи с водяным охлаждением мощностью 384 кВт. ч.

Кроме того, в электробусе встроено место для размещения двух инвалидных колясок, а также автоматическая выдвижная рампа, чтобы упростить пользование транспортным средством для пассажиров с ограниченными возможностями.

Свою уникальную новинку компания представила в среду на научно-техническая выставка Land, Infrastructure and Transport Technology Fair 2019 (Tech Fair).

"Двухэтажный электрический автобус – это экологически чистое транспортное средство, оптимизированное под современные глобальные экологические тренды. Этот транспорт в конечном итоге не только позволит существенно улучшить экологическую обстановку в городах, но и в лучшую сторону изменить проблему городского трафика за счет своей возможности перевозить за одну поезду существенно больше пассажиров по сравнению с обычными автобусами", - заявил представитель компании Hyundai Бьен Ву Хван.

Пока неизвестно, когда именно начнется коммерческое производства двухэтажных электробусов, но в компании обещают, что на дорогах Южной Кореи уникальный транспорт появится уже очень скоро.


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