Hyundai удивил мир новым двухэтажным электробусом

Отмечается, что на создание электробуса у специалистов ушло 18 месяцев.
В попытке снизить выбросы вредных газов в атмосферу компания решила создать электробус, который способен на одном заряде батареи преодолевать расстояние в 300 километров.
У транспортного средства имеются батареи с водяным охлаждением мощностью 384 кВт. ч.
Кроме того, в электробусе встроено место для размещения двух инвалидных колясок, а также автоматическая выдвижная рампа, чтобы упростить пользование транспортным средством для пассажиров с ограниченными возможностями.
Свою уникальную новинку компания представила в среду на научно-техническая выставка Land, Infrastructure and Transport Technology Fair 2019 (Tech Fair).
"Двухэтажный электрический автобус – это экологически чистое транспортное средство, оптимизированное под современные глобальные экологические тренды. Этот транспорт в конечном итоге не только позволит существенно улучшить экологическую обстановку в городах, но и в лучшую сторону изменить проблему городского трафика за счет своей возможности перевозить за одну поезду существенно больше пассажиров по сравнению с обычными автобусами", - заявил представитель компании Hyundai Бьен Ву Хван.
Пока неизвестно, когда именно начнется коммерческое производства двухэтажных электробусов, но в компании обещают, что на дорогах Южной Кореи уникальный транспорт появится уже очень скоро.