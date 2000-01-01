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flickr 01.06 01:38   MIGnews.com

Северная Корея создала свой собственный IPad

Северокорейские специалисты Myohyang IT Company сообщили о разработке собственного планшета, который назвали iPad.

Гаджет имеет четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерца, один гигабайт оперативной памяти и восемь гигабайт встроенной.

По умолчанию на планшет установлено 40 приложений, среди которых разработчики отмечают калькулятор и энциклопедию о здоровье.

Кроме того, iPad КНДР позволяет подключать к себе клавиатуру и SD-карту. Согласно предварительным данным, операционная система устройства похожа на Android.
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