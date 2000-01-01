Искусственный интеллект сделал удивительное открытие на Луне
Для создания детальной карты Луны ученые начали использовать искусственный интеллект. Машина нашла вдвое больше кратеров, чем человек при ручном подсчете.
Как сообщает https://ru.tsn.ua/nauka_it/otkrytie-na-lune-iskusstvennyy-intellekt-pokazal-novuyu-nahodku-1132470.html, канадские ученые из университета Торонто сделали 90 тысяч снимков поверхности Луны и, как результат, обнаружили 92% уже известных кратеров и 6883 новых.
"Обычно ученые вручную ищут, маркируют и подсчитывают размеры кратеров на снимках. На это уходит много времени и ресурсов, поэтому мы решили автоматизировать процесс при помощи искусственного интеллекта", - говорит один из разработчиков технологии Мохамед Али-Суток.
Ученые использовали те же технологии, которые применяются в беспилотных автомобилях. Они натренировали искусственный интеллект на массиве данных с известными кратерами на большей части лунной поверхности и протестовали нейросеть на оставшейся площади. Исследователи планируют улучшить систему, чтобы она смогла распознавать кратеры на других телах Солнечной системы.