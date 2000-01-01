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Искусственный интеллект сделал удивительное открытие на Луне | Фото: Boxun Zhang/Flickr01.04 02:18   MIGnews.com

Искусственный интеллект сделал удивительное открытие на Луне

Для создания детальной карты Луны ученые начали использовать искусственный интеллект. Машина нашла вдвое больше кратеров, чем человек при ручном подсчете.

Как сообщает https://ru.tsn.ua/nauka_it/otkrytie-na-lune-iskusstvennyy-intellekt-pokazal-novuyu-nahodku-1132470.html, канадские ученые из университета Торонто сделали 90 тысяч снимков поверхности Луны и, как результат, обнаружили 92% уже известных кратеров и 6883 новых.

"Обычно ученые вручную ищут, маркируют и подсчитывают размеры кратеров на снимках. На это уходит много времени и ресурсов, поэтому мы решили автоматизировать процесс при помощи искусственного интеллекта", - говорит один из разработчиков технологии Мохамед Али-Суток.

Ученые использовали те же технологии, которые применяются в беспилотных автомобилях. Они натренировали искусственный интеллект на массиве данных с известными кратерами на большей части лунной поверхности и протестовали нейросеть на оставшейся площади. Исследователи планируют улучшить систему, чтобы она смогла распознавать кратеры на других телах Солнечной системы.
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