01.04 02:18 MIGnews.com

Искусственный интеллект сделал удивительное открытие на Луне

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Для создания детальной карты Луны ученые начали использовать искусственный интеллект. Машина нашла вдвое больше кратеров, чем человек при ручном подсчете.Как сообщает https://ru.tsn.ua/nauka_it/otkrytie-na-lune-iskusstvennyy-intellekt-pokazal-novuyu-nahodku-1132470.html, канадские ученые из университета Торонто сделали 90 тысяч снимков поверхности Луны и, как результат, обнаружили 92% уже известных кратеров и 6883 новых."Обычно ученые вручную ищут, маркируют и подсчитывают размеры кратеров на снимках. На это уходит много времени и ресурсов, поэтому мы решили автоматизировать процесс при помощи искусственного интеллекта", - говорит один из разработчиков технологии Мохамед Али-Суток.Ученые использовали те же технологии, которые применяются в беспилотных автомобилях. Они натренировали искусственный интеллект на массиве данных с известными кратерами на большей части лунной поверхности и протестовали нейросеть на оставшейся площади. Исследователи планируют улучшить систему, чтобы она смогла распознавать кратеры на других телах Солнечной системы.