31.03 13:41 MIGnews.com

Владельцам iPhone разрешили отключать "старение" телефонов

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Под угрозой судебного разбирательства корпорация Apple разрешила владельцам "яблочных" смартфонов самостоятельно отключать функцию замедления работы своих гаджетов.Как сообщили в блоге компании, в обновлении операционной системы iOS 11 будет возможно отключить ранее скрытую функцию замедления работы устройства для экономии аккумулятора. Как отмечается, отключить нашумевшую функцию можно будет в разделе настроек аккумулятора.Помимо того, очевидно, на фоне со скандалом об утечке данных десятков миллионов пользователей соцсети Facebook, владельцев Apple будут каждый раз спрашивать о доступе к личной информации. При этом на экране устройства будет всплывать предупреждение с подробной информацией.