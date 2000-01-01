Под угрозой судебного разбирательства корпорация Apple разрешила владельцам "яблочных" смартфонов самостоятельно отключать функцию замедления работы своих гаджетов.
Как сообщили в блоге компании, в обновлении операционной системы iOS 11 будет возможно отключить ранее скрытую функцию замедления работы устройства для экономии аккумулятора. Как отмечается, отключить нашумевшую функцию можно будет в разделе настроек аккумулятора.
Помимо того, очевидно, на фоне со скандалом об утечке данных десятков миллионов пользователей соцсети Facebook, владельцев Apple будут каждый раз спрашивать о доступе к личной информации. При этом на экране устройства будет всплывать предупреждение с подробной информацией.