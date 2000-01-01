31.03 11:21 MIGnews.com

SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты

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Аэрокосмическая компания SpaceX впервые в истории запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты.Falcon 9 с геостационарным спутником связи SES-10 взлетела со стартовой площадки LC-39A космического центра Кеннеди. Первая ступень отделилась через три минуты после старта, а затем села на баржу.Ракета-носитель Falcon 9 изначально была спроектирована как многоразовая, однако ни разу до этого не использовалась повторно.Прошлый запуск Falcon 9 и ее успешная посадка на морскую платформу состоялись в апреле 2016 года. При этом ее повторный пуск был запланирован на май или июнь 2016 года.