31.01 09:13 MIGnews.com

Генеральный директор IBM Вирджиния Рометти уходит в отставку

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Генеральный директор IBM Вирджиния Рометти, являющаяся одной из самых выдающихся женщин-лидеров в области технологий, уходит в отставку 6 апреля 2020 года. До конца года она будет по-прежнему исполнять обязанности исполнительного председателя Совета директоров, однако после этого она планирует полностью уйти в отставку.На посту генерального директора Рометти сменит Арвинд Кришна, который в настоящее время руководит облачным бизнесом компании и является ключевой фигурой в приобретении сервиса IBM Red Hat. Рометти назвала Кришну "подходящим генеральным директором для новой эры в IBM". Об этом сообщает engadget."Арвинд развил бизнес IBM по облачным и когнитивным программам и стал крупнейшим приобретением в истории компании. Благодаря многолетнему опыту ведения бизнеса в IBM, Арвинд осуществид выдающиеся смелые преобразования и достиг отличных результатов в бизнесе", - отметила Рометти в своем заявлении.